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Çanakkale Boğazı’nda Yoğun Sis

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA YOĞUN SİS ETKİSİ

Çanakkale Boğazı’ndaki yoğun sis, deniz ulaşımında olumsuz etkiler yaratıyor. Görüş mesafesinin azalması nedeniyle, boğaz saat 06.25 sıralarında çift yönlü geçişlere kapatılıyor.

GEMİ KAPTANLARINA UYARI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güney yönünden giriş yapacak olan gemi kaptanlarını telsizle bilgilendirerek, “boğaz trafiği kapatıldı” açıklamasını yapıyor. Bunun sonucunda gemiler, Marmara ve Ege Denizi girişlerindeki demirleme bölgelerinde beklemeye başlıyor.

FERYBOT SEFERLERİ DURDU

Öte yandan, Çanakkale Boğazı’nda etkili olan sis sebebiyle Çanakkale-Eceabat hattındaki feribot seferleri de geçici olarak durduruluyor.

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