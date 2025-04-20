Çanakkale Boğazı’nda Yoğun Sis Var

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA YOĞUN SİS ETKİ GÖSTERİYOR

Çanakkale Boğazı’nda yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi trafiği geçici olarak durduruluyor. Sabah saatlerinde etkisini artıran sis, denizde görüş mesafesinin düşmesine yol açıyor.

ÇİFT YÖNLÜ TRANSİT GEMİ GEÇİŞLERİNE KAPATILDI

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güney yönünden seyir halindeki gemi kaptanlarına telsiz anonsuyla boğazın saat 08.00 itibarıyla çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını duyurdu. Sisin etkisini kaybetmesinin ardından gemi trafiğinin normale döneceği bildiriliyor. Ayrıca, Boğaz ve Adalar hattındaki seferler normal seyrinde devam ediyor.

SEFER SAATLERİ DUYURULDU

Bugün gerçekleştirilecek ‘Çanakkale Saucony Troya Yarı Maratonu’ nedeniyle Çanakkale Boğaz hattındaki Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir seferleri 09.30-13.30 saatleri arasında yapılamayacak. Kilitbahir’den son sefer saat 09.00’da, Eceabat’tan ise son sefer saat 08.45’te gerçekleştirilecek. Çanakkale’den Eceabat ve Kilitbahir’e saat 09.00’da sefer yapılacak. Eceabat-Çanakkale seferi saat 13.00’de, Kilitbahir-Çanakkale seferi ise saat 13.15’te başlayacak. Çanakkale-Kilitbahir ve Çanakkale-Eceabat seferlerine yeniden saat 13.45’te başlanacak.