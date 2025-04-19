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Çanakkale Boğazı’nda Yoğun Sis Var

YOĞUN SİS NEDENİYLE GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU

Çanakkale Boğazı’nda etkili olan yoğun sis, çift yönlü transit gemi trafiğini geçici olarak durduruyor. Boğaz açıklarında sabaha karşı yoğunlaşan sis, denizde görüş mesafesini önemli ölçüde azaltıyor.

SİSİN ETKİSİ VE DUYURU

Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güney yönünden seyir halindeki gemi kaptanlarına telsiz aracılığıyla, saat 06.20 itibarıyla boğazın çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldığını ilan etti. Sisin etkisinin azalmasının ardından gemi trafiğinin normale döneceği bildiriliyor.

FERİBOT SEFERLERİ DE ETKİLENDİ

Aynı zamanda, Çanakkale-Eceabat ve Çanakkale-Kilitbahir arasındaki feribot seferleri de sis nedeniyle geçici olarak durduruluyor. Bu durum, bölgedeki deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.

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