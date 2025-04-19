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Çanakkale Boğazı, Sisin Ardından Açıldı

YOĞUN SİS NEDENİYLE BOĞAZ TRAFİĞİ KAPANDI

Çanakkale Boğazı, yoğun sis sebebiyle geçici olarak çift yönlü gemi transit trafiğine kapatıldı. Sabaha karşı açık alanlarda etkisini artıran sis, deniz üzerindeki görüş mesafesini önemli ölçüde düşürdü. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü, kuzey ve güney yönünde seyir eden gemi kaptanlarına telsiz anonsu ile boğazın saat 06.20 itibarıyla transit gemi geçişlerine kapandığını bildirdi.

FERİBOT SEFERLERİ TEKRAR BAŞLADI

Sisin etkisinin azalmasının ardından, geçici olarak durdurulan Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hattındaki feribot seferleri de yeniden hizmet vermeye başladı. Sisin ortadan kalkması ile birlikte boğazdaki gemi trafiği tekrar normale döndü.

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