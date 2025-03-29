Çanakkale Boğazı Yoğun Sisten Kapandı

ÇANAKKALE BOĞAZI’NDA TRANSİT GEÇİŞLER KAPATILDI

Çanakkale Boğazı, yoğun sis nedeniyle çift yönlü transit gemi geçişlerine kapatıldı. Boğaz hattında, Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu feribot seferleri de bu nedenle geçici olarak durduruldu. Sis, deniz ulaşımında ciddi aksamalara yol açıyor.

GEMİ TRAFİĞİ DURDURULDU

Görüş mesafesinin azalması nedeniyle, boğaz saat 06.00 itibarıyla transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, Kuzey ve Güney yönünden gelecek gemi kaptanlarını telsizle uyararak boğaz trafiğinin kapatıldığını bildirdi. Gemiler, Marmara ve Ege Denizi girişlerindeki demirleme alanlarında beklemeye başladı.

FERİBOT SEFERLERİ DURDU

Çanakkale Boğazı’nda etkin bir şekilde süregelen sis nedeniyle, feribot seferleri de geçici olarak durduruldu. Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir ve Lapseki-Gelibolu hatlarındaki feribot seferleri, deniz ulaşımındaki durumdan etkilenerek yapılamıyor.