Çanakkale’de 100 Bin Fidan Dikiliyor

ÇANAKKALE’DE FİDAN DİKİMİNE DESTEK

YENİ ORMAN ALANI OLUŞTURULUYOR

Çanakkale’de geçen yıl yaşanan orman yangını sonrası zarar gören arazide, 100 bin fidanın toprakla buluşturulmasıyla ‘Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Hatıra Ormanı’ kuruluyor. Bakanlığın açıklamasına göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Orman Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Çanakkale’nin Ezine ilçesi Üvecik köyü çevresinde meydana gelen orman yangınından etkilenen alanın yeniden yeşertilmesi için çalışmalara başladı. Yaklaşık 100 hektarlık alanda 100 bin fidan dikiliyor. Ağaç dikim törenine katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Zafer Demircan, sahadaki çalışmaları gözlemledi. Fidan dikim sürecine katılan Demircan, işçilerle bilgi alışverişinde bulunarak yeni dikilen fidanlara su verdi.

AĞAÇ DİKİM HEDEFLERİ YÜKSEK

Ağaç dikim etkinliğinde konuşan Demircan, yangından etkilenen alana ağırlıklı olarak zeytin ve fıstık çamı fidanları dikildiğini belirtip, “Şu ana kadar 100 bin fidanın 50 bini toprakla buluştu” dedi. Enerji ve madencilik politikalarının çevreyle uyum içinde yürütüldüğünü kaydeden Demircan, “Madencilik faaliyetleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz rehabilitasyon çalışmalarıyla yaklaşık 15 bin hektarlık alana 20 milyon fidanın dikimini sağladık” ifadelerini kullandı.

GELECEK HEDEFLERİ

Enerji sektörüyle birlikte 2028 yılına kadar 10 milyon fidan dikmeyi hedeflediklerini aktaran Demircan, “2019 yılından beri yaklaşık 4,5 milyon fidanın dikimini başarıyla tamamladık. Kalan kısmını da Orman Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle, çeşitli bölgelerde toprakla buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Demircan, Bakanlığın çalışmalarında ‘önce insan, sonra çevre, sonra katma değerli üretim’ ilkesinin benimsendiğini vurguladı. “Çevreye karşı değil, çevreyle birlikte enerjinin üretilebileceğini gösteriyoruz” diyen Demircan, iklim değişikliği ve su sıkıntılarının arttığı bu dönemde çevreyle uyumlu bir madencilik ve enerji yönetiminin Türkiye’nin öncelikli yaklaşımı olduğunu ifade etti.