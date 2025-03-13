Çanakkale’de 12 Yıl Ceza Alan Kişi Yakalandı

ÇANAKKALE’DE YAKALANMA

Çanakkale’de üzerinde kesinleşmiş 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine teslim edildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nce yapılan çalışmalar kapsamında, uyuşturucu madde ticareti suçundan aranan bu şahıs da dahil olmak üzere toplamda 3 şüpheli gözaltına alındı.

ARAMALARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen aramalar sonucunda 110 gram skunk, 1 adet tabanca ve 3 adet mermi de ele geçirildi. Olay, uyuşturucu ile mücadele çerçevesinde yürütülen çalışmaların bir parçası olarak dikkat çekti.