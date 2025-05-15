Çanakkale’de 13 Şüpheli Gözaltına Alındı

13 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Çanakkale’de polis ekipleri, gerçekleştirilen nitelikli yağma operasyonunda 13 şüpheliyi gözaltına aldı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, il genelinde suçla mücadele kapsamında Gökçeada ilçesinde nitelikli yağma suçuna karıştığı belirlenen iki aileye mensup toplam 13 kişiyi tespit etti.

SİLAHLI ÇATIŞMA OLDU

Elde edilen bilgilere göre, çeşitli yağma suçlarına karışan şahısların daha sonra çıkar çatışmasına düştüğü ve bu durumun silahlı çatışmaya dönüştüğü kaydedildi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, 12 Mayıs’ta geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirdi. 15 ekip, 2 çevik kuvvet timi ve toplam 70 personelin katılımıyla 9 ikamet ve 8 araçta arama yapıldı.

MAHKEME SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Operasyonda, 13 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan C.A., çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, F.K. isimli şahıs tutuklandı. Diğer 11 şüphelinin ise bugün Gökçeada’da mahkemeye çıkarılması bekleniyor.