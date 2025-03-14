Çanakkale’de 14 Mart Tıp Bayramı Töreni

ÇANAKKALE’DE TIBBİ YILDÖNÜMÜ TÖRENİ

Çanakkale’de 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla bir tören gerçekleştirildi. Tören kapsamında İl Sağlık Müdür Vekili Uzm. Dr. Yavuz Adanur, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Etkinlik, sağlık çalışanlarının yanı sıra birçok katılımcının yer aldığı bir saygı duruşuyla başladı. Ayrıca, İstiklal Marşı okundu. Törende Uzm. Dr. Yavuz Adanur, Atatürk Anıtı’na çelenk sunarak bu anlamlı günün anısını öne çıkardı.

TIBBİ YILDÖNÜMÜNÜN ANLAMI

14 Mart Tıp Bayramı programında konuşma yapan Uzm. Dr. Yavuz Adanur, “Tıp bir sanattır, hem de ondan insan sevgisinin kopamadığı çok zor bir sanat” diyerek sağlık hizmetleri alanında çalışan tüm personelin emeklerine dikkat çekti. Tıp Bayramı’nın tarihine değinen Adanur, 1919 yılına giderek, İstanbul’un işgal altındayken tıp öğrencilerinin cesaretle bir araya geldiklerini belirtti. Hikmet Boran önderliğindeki öğrencilerin, Türk bayrağını eğitim kurumunun direkleri arasına asarak gösterdikleri direnişi hatırlattı. O günden itibaren 14 Mart’ın Tıp Bayramı olarak kutlanmaya devam ettiğini açıkladı.

MESLEĞİN KUTSAL DEĞERİ

Adanur, doktorluğun kutsal bir meslek olduğunu vurgulayarak şu şekilde devam etti: “Bu duygu ve düşüncelerle dün olduğu gibi bugün de, bir canı kurtarmayı, bütün insanlığı kurtarmakla eşdeğer sayan bir anlayışın sahipleri olarak; afet, salgın, yangın, deprem demeden 7 gün 24 saat esasıyla başta ilimiz Çanakkale olmak üzere ülkenin dört bir köşesinde vatandaşlarımızın canını emanet alarak hizmet veren büyük sağlık ordumuzun; insanımızı sağlıklı yaşatmayı, acısını azaltmayı, daha nitelikli bir yaşam sunmayı amaç edinmiş olan tüm fedakar hekimlerimizin ve sağlık çalışanlarımızın 14 Mart Tıp Bayramını tekrar yürekten kutlarım. İl Sağlık Müdürlüğümüz adına her geçen gün ilimizde sağlık hizmetlerimizi daha da iyiye ulaştırmak adına mesai menfumu olmadan görev yaptığımızı belirtir, saygılarımı sunarım.”