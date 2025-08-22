Haberler

Çanakkale’de 15 Çocuk, 25 Göçmen Yakalandı

GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Çanakkale kıyılarında bir grup düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında, fiber karinalı bir botun hareket ettiği tespit edildi. Olay yerinde görev alan Sahil Güvenlik “TCSG-23” ve “KB-57” ekipleri, botun içindeki 15’i çocuk toplam 25 Afganistan uyruklu göçmeni kurtardı.

İŞLEMLER VE GÖZALTI

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine yönlendirildi. Ayrıca, göçmenlere kaçakçılıkla ilgili destek veren bir şüpheli de gözaltına alındı. Bu durum, göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin devam ettiğini gösteriyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Edirne’de Ağaç Devrildi, Araç Hasar Gördü

Edirne'de Atatürk Bulvarı'nda devrilen ağaç, park halindeki otomobil ve seyir halindeki minibüsün üzerine düştü. Ekipler, aksaklığı gidererek trafiği normale döndürdü.
Haberler

Fatih Karagümrük, Göztepe’yi ağırladı

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Fatih Karagümrük, Göztepe'ye karşı 1-0 geride. Göztepe'nin golü ise Olaitan'dan geldi ve 40. dakikada kaydedildi.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.