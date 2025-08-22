Çanakkale’de 15 Çocuk, 25 Göçmen Yakalandı

GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Çanakkale kıyılarında bir grup düzensiz göçmen güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Çanakkale’nin Bozcaada ilçesi açıklarında, fiber karinalı bir botun hareket ettiği tespit edildi. Olay yerinde görev alan Sahil Güvenlik “TCSG-23” ve “KB-57” ekipleri, botun içindeki 15’i çocuk toplam 25 Afganistan uyruklu göçmeni kurtardı.

İŞLEMLER VE GÖZALTI

Düzensiz göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine yönlendirildi. Ayrıca, göçmenlere kaçakçılıkla ilgili destek veren bir şüpheli de gözaltına alındı. Bu durum, göçmen kaçakçılığı ile mücadelenin devam ettiğini gösteriyor.