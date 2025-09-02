Çanakkale’de 22 Yapı Yıkıldı

KAÇAK YAPI YIKIMI GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale’de İl Özel İdaresi Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, ağustos ayında toplamda 22 kaçak yapının yıkımı tamamlandı. Bu çalışmalar, kaçak yapılaşma ile mücadele kapsamında gerçekleştirildi. Merkez, Ayvacık ve Ezine ilçelerinde ruhsatsız kaçak yapıların tespitleri yapıldı.

KAÇAK YAPILARIN DAĞILIMI

Ağustos ayında yapılan tespitler neticesinde, merkez ilçede 4 kaçak yapı, Ayvacık ilçesinde 13 kaçak yapı ve Ezine ilçesinde 5 kaçak yapı olmak üzere toplamda 22 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Bu uygulama, kaçak yapılaşmanın önlenmesi ve şehirdeki kontrolsüz yapıların ortadan kaldırılması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.