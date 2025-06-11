Çanakkale’de 23 Şüpheli Tutuklandı

GÖÇMEN KAÇAKLIĞINA YÖNELİK OPERASYON

Çanakkale’de gerçekleştirilen göçmen kaçaklığına yönelik operasyonlarda, emniyet güçleri önemli bir başarı elde etti. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’nın düzenlediği operasyonlar sonucunda, 23 şüpheli tutuklandı. Bu operasyonlar sırasında toplamda 376 düzensiz göçmen yakalandı. Suç örgütünün, bu yasadışı faaliyetlerden yaklaşık olarak 309 milyon 408 bin TL haksız kazanç sağladığı belirlendi.

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’nın ortak çalışmaları sonucunda, M.K. isimli şahsın liderliğindeki suç örgütünün İtalya’ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptığı tespit edildi. Mayıs ayında düzenlenen operasyonlar, İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ bölgelerinde gerçekleştirilerek, 376 düzensiz göçmenin yakalanmasına yol açtı. Önceki operasyonlarda 7 şüpheli tutuklanmıştı.

EŞ ZAMANDA GERÇEKLEŞTİRİLEN OPERASYONLAR

Devam eden soruşturmalar neticesinde, Çanakkale merkezli olarak İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars illerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlar sırasında 18 şüpheli gözaltına alındı ve operasyonlarda 3 tekne ile 11 araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2’si serbest bırakılırken, 16 şüpheli tutuklandı. Operasyonun önemli ayrıntılarından birinde, A.B. isimli hedef şüpheli, Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda, İtalya’ya sevk edilmek üzere bekletilen 27 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı. Ayrıca, A.D. isimli şüphelinin 9 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü bu ortak çalışmalarda, 4 aylık süreçte toplamda 23 şüpheli tutuklandı.