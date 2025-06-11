Çanakkale’de 23 Şüpheli Tutuklandı

GOÇMEN KAÇAKÇILIĞI OPERASYONU

Çanakkale’de, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yürütülen operasyonda, 309 milyon 408 bin TL haksız kazanç elde eden bir suç örgütü çökertildi. Bu operasyonda 23 şüpheli tutuklandı ve 376 kaçak göçmen yakalandı. Çanakkale genelinde göçmen kaçakçılığına karşı sürdürülen mücadele çerçevesinde, 2 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde operasyonlar gerçekleştirildi.

SUÇ ÖRGÜTÜNE YÖNELİK FAALİYETLER

M.K. isimli şüphelinin liderliğindeki örgüt, ayarladıkları tekneler aracılığıyla İtalya’ya düzensiz göçmen taşıdığı tespit edildi. Yapılan çalışmalarda, mayıs ayında İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlar sonucunda 376 kaçak göçmen yakalanmış, 7 şüpheli tutuklanmıştı. Ayrıca bu suç örgütünün faaliyetleri sonucunda elde edilen toplam haksız kazanç 309 milyon 408 bin TL olarak belirlendi.

DEVAM EDEN OPERASYONLAR

Devam eden çalışmalar neticesinde, 2 Haziran’da Çanakkale merkezli olarak İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars’ta eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Bu operasyonlar sonucunda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında 3 tekne ve 11 araca el konuldu. Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2’si serbest kalırken, 16 şüpheli tutuklandı.