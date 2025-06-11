Çanakkale’de 23 Şüpheli Tutuklandı

ÇANAKKALE’DE DÜZENSİZ GÖÇMEN OPERASYONU

Çanakkale’de polis ve jandarma tarafından yürütülen 4 aylık müşterek operasyon sonucunda, İtalya’ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptıkları iddiasıyla 23 şüpheli tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen bu çalışmalar neticesinde, M.K’nın liderliğini yaptığı suç örgütünün tekneler aracılığıyla İtalya’ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptığı belirlendi.

OPERASYONLAR VE YAKALANAN GÖÇMENLER

2 Mayıs ile 31 Mayıs tarihleri arasında İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ’da yapılan operasyonlarda toplam 376 düzensiz göçmen yakalandı ve 7 şüpheli tutuklandı. Suç örgütünün bu faaliyetlerden yaklaşık 309 milyon 408 bin lira haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Çanakkale merkezli gerçekleştirilen ve 2 Haziran’da İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars illerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonda ise 18 şüpheli gözaltına alındı; 3 tekne ve 11 araca el konuldu.

ÖZELİKLE YAKALANAN ŞAHISLAR

Hedef şahıslardan biri olan A.B, Gelibolu’nun Burhanlı köyünde ormanlık bir alanda, İtalya’ya gönderilmek üzere bekletilen 27 düzensiz göçmenle birlikte ele geçirildi. Yapılan incelemelerde gözaltına alınan şüphelilerden A.D’nin, 9 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 18 şüpheliden 2’si savcılık tarafından serbest bırakıldı ve son olarak 16 şüpheli tutuklandı. Ekiplerin 4 ay süren çalışmalarının sonucunda toplam 23 şüphelinin tutuklanması başarıldı.