Çanakkale’de 23 Şüpheli Tutuklandı

Yurt genelinde düzensiz göçe karşı denetimler devam ediyor. Bu doğrultuda, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine yönelik kapsamlı kontroller gerçekleştirildi. Son operasyon, Çanakkale’de gerçekleşti.

ÖRGÜT LİDERİ TESPİT EDİLDİ

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı tarafından yapılan ortak çalışmalar neticesinde, M.K. isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütünün, hazırladıkları teknelerle İtalya’ya düzensiz göçmen sevkiyatı yaptığı belirlendi. Mayıs ayında, İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda toplam 376 düzensiz göçmen yakalandı. Bu operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

HAKSIZ KAZANÇ MİKTARI BELİRLENDİ

Suç örgütünün bu faaliyetlerle yaklaşık 309 milyon 408 bin TL haksız kazanç elde ettiği tespit edildi. Devam eden soruşturma çerçevesinde, Çanakkale merkezli İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars illerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Bu operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlar sırasında 3 tekne ve 11 araca el konuldu.

TUTUKLANAN ŞÜPHELİ SAYISI ARTTI

Adliyeye sevk edilen 18 şüpheliden 2’si savcılıkça serbest bırakıldı, 16 şüpheli ise tutuklandı. Operasyonlar sırasında hedeflenen şüphelilerden biri olan A.B., Gelibolu ilçesine bağlı Burhanlı Köyü’nde ormanlık alanda İtalya’ya sevk edilmek üzere bekleyen 27 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı. Ayrıca, gözaltına alınan A.D. isimli şüphelinin, 9 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 19 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı belirlendi.

TOPLAM TUTUKLAMA SAYISI 23

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yapılan çalışmalar sonucunda, 4 ay süren operasyonlar kapsamında toplamda 23 şüpheli tutuklandı.