Çanakkale’de 23 Şüpheli Tutuklandı

DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI DENETİMLER SÜRÜYOR

Yurt genelinde düzensiz göçe karşı denetim faaliyetleri ara vermeden devam ediyor. Bu doğrultuda, göçmen kaçakçılığı organizatörlerine ve düzensiz göçe karşı kapsamlı kontroller yapılıyor. Son operasyon Çanakkale’de gerçekleştirildi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı, ortak çalışmalara imza atarak, M.K. isimli şahsın liderliğini yaptığı suç örgütünün kayda geçtiği tespit edilen düzensiz göçmen sevkiyatlarını ortaya çıkardı.

OPERASYONLARLA GÖÇMEN YAKALAMALARI ARTIYOR

Mayıs ayında gerçekleşen operasyonlarda, İtalya, Çanakkale, Saros Körfezi ve Tekirdağ bölgelerinde toplam 376 düzensiz göçmen yakalandı. Bu operasyonlar sonucunda 7 şüpheli tutuklandı. Suç örgütünün bu faaliyetlerden elde ettiği haksız kazanç miktarının 309 milyon 408 bin TL olduğu belirlendi. Devam eden soruşturmaların kapsamında, Çanakkale merkezli olarak İstanbul, İzmir, Tekirdağ ve Kars illerinde eş zamanlı operasyonlar yapıldı. Bu operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı. Çeşitli malzemelere, 3 tekne ve 11 araca el koyuldu.

ŞÜPHELİLERDEN BİRİ YAKALANDI

Operasyonlar neticesinde, hedef şüphelilerden A.B., Gelibolu ilçesine bağlı Burhanlı Köyü’nde, İtalya’ya sevk edilmek üzere bekletilen 27 düzensiz göçmenle yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.D.’nin, 9 ayrı göçmen kaçakçılığı suçundan toplam 19 yıl 1 ay hapis cezasıyla arandığı tespit edildi. Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Batı Marmara Grup Komutanlığı’nın yürüttüğü 4 aylık süreçte, toplamda 23 şüpheli tutuklandı.