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Çanakkale’de 24 Kaçak Göçmen Yakalandı

KAÇAK GÖÇMENLERİN YAKALANMASI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik ekipleri toplamda 24 kaçak göçmeni yakaladı. Dört çocuk da dahil olmak üzere bu göçmenler, Ayvacık açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-8) tarafından bir lastik bot içerisinde tespit edildi.

EKİPLERİN MÜDAHALESİ

Belirlenen bölgeye hemen ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik botları ‘TCSG-6’ ve ‘KB-4304’ tarafından durdurulan lastik botta toplam 24 kaçak göçmen bulundu. Yakalanan bu göçmenler, gerekli işlemlerin ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine (GÖKSEM) teslim ediliyor.

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