Çanakkale’de 3 Araç Çarpıştı, 5 Yaralı

ZİNCİRLEME TRAFİK KAZASI GERÇEKLEŞTİ

Çanakkale’de gerçekleşen zincirleme trafik kazasında 1’i ağır 5 kişi yaralandı. Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Çanakkale-İzmir karayolu üzerinde meydana geldi. E.E. yönetimindeki 17 AAE 635 plakalı otomobil, A.Y. idaresindeki 34 KGN 65 plakalı otomobil ve A.K. kontrolündeki 59 AIA 003 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı çarpıştı.

KAZADA YARALILAR VAR

Kaza sonrası 34 KGN 65 plakalı otomobil ile 59 AIA 003 plakalı otomobil yoldan çıktı. Durumu gören diğer sürücüler hemen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine haber verdi. Kazada A.Y., M.Y., A.K., S.K. ve 4 yaşındaki A.K. yaralandı. Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan 4 yaşındaki A.K’nın durumunun ağır olduğu bildirildi. Polis ekipleri, kazayla ilgili incelemelere başladı.