Çanakkale’de 30. Troya Satranç Turnuvası Tamamlandı

canakkale-de-30-troya-satranc-turnuvasi-tamamlandi

Bu yılki turnuva, geçmiş tüm Troya turnuvalarında yer alan ve yakın zamanda vefat eden İstanbul Satranç Derneği’nden Zaven Çiğdemoğlu’na ithaf edildi. Üç ayrı kategoride düzenlenen etkinliğe, yüksek elo puanına sahip birçok oyuncu katılım gösterdi. Toplamda 150.000 TL ödülün dağıtıldığı tören, ödüllerin kupa ve madalyalarla birlikte kazananlara takdim edilmesiyle gerçekleştirildi.

Türkiye’NİN KÖKLÜ TURNUVALARINDAN

1992 yılında başlayan Türkiye’nin en köklü satranç turnuvasının ilk altı yılı ulusal düzeyde geçerken, yedinci yıl ile birlikte uluslararası bir boyut kazandı. Turnuva süresince katılımcılar, Çanakkale’nin tarihi atmosferini Kilitbahir Kalesi ve Çanakkale Boğazı manzarası eşliğinde deneyimlediler. Tenedos Premium Olive Oil’un ana sponsorluğunda, Parion Otel’de yapılan etkinlik Dardanel, YDS Academy ve Coldwell Banker Nefes Ada’nın desteğiyle gerçekleştirilen 30. Troya Satranç Turnuvası, renkli görüntülere ev sahipliği yaptı.

DERECEYE GİREN SPORCULAR

Ödül töreninde kategorilerinde dereceye giren sporcular şu şekilde sıralandı:

A KATEGORİSİ FİNAL SIRALAMASI:
1. Arda Cankurt
2. Elnur Aliyev
3. Metin Çakıroğlu

B KATEGORİSİ FİNAL SIRALAMASI:
1. Çevik Aydın
2. Mesut Taner Balcı
3. Fatih Olcay Bodur

C KATEGORİSİ FİNAL SIRALAMASI:
1. Mikail Poyraz Yalnızyiğit
2. Doruk Çelik
3. Yiğitcan Yıldızkay

