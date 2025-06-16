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Çanakkale’de 34 Kaçak Göçmen Yakaladılar

ÇANAKKALE’DE KAÇAK GÖÇMEN YAKALANDI

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesi açıklarında, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan operasyon sonucunda 13’ü çocuk toplam 34 kaçak göçmen yakalanıyor. Ekipler, bölgedeki lastik botta kaçak göçmen bulunduğu bilgisi üzerine hızlı bir şekilde harekete geçti.

OPERASYONUN DETAYLARI

Sahil Güvenlik Botu ‘KB-119’, hareket halinde olan lastik botu durdurdu. Yapılan incelemede, 13’ü çocuk toplam 34 kaçak göçmenin bulunduğu tespit ediliyor. Yakalanan göçmenler, Küçükkuyu beldesindeki Sahil Güvenlik Karakolu’na götürülüyor ve burada gerekli işlemler sonrasında Ayvacık ilçesinde bulunan Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezi’ne teslim ediliyor.

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