Çanakkale’de 365 Güvenlik Görevli Olacak

KURBAN BAYRAMI TRAFİK TEDBİRLERİ AÇIKLANDI

Çanakkale’de Kurban Bayramı boyunca uygulanan trafik tedbirleri kapsamında toplamda 365 polis ve jandarma personeli görev alacak. Çanakkale Valiliği, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “221’i polis, 144’ü jandarma olmak üzere toplam 365 personel görevlendirilecektir” ifadelerini kullandı.

HIZ DENETİMLERİ 24 SAAT SÜRECEK

Açıklamaya göre, “Ortalama Hız İhlal Tespit Sistemi” ile 24 saat kesintisiz hız denetimi yapılacak. Gündüz 12, gece ise 8 ekip ile radarla hız kontrolleri gerçekleştirilecek ve hava araçlarıyla birlikte toplam 24 saatlik denetim süreci uygulanacak.

EMNİYET KEMERİ DENETİMLERİ YAPILACAK

Ayrıca, otobüslerde ve terminallerde emniyet kemeri uyarıları ve denetimler gerçekleştirilecek. Valilik, “Trafikte sıfır can kaybı” ilkesi doğrultusunda, tüm sürücülere kazasız ve huzurlu yolculuklar dilerken, “Herkesin mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimizle kutluyoruz” mesajını iletti.