Çanakkale’de 4 Operasyon Gerçekleşti

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE OPERASYONLARI

Çanakkale’de uyuşturucuyla mücadele kapsamındaki dört ayrı operasyonda toplam dokuz şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden beşi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, “Uyuşturucu Madde Satışı yapan ve Kullanan Şahıslara” karşı yürütülen çalışmalarla bu operasyonlar gerçekleştirildi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

24 Ağustos ile 2 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve ilçelerde yapılan toplam dört operasyonda, ev ve araç aramalarında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Bu aramalar sonucunda 420 gram esrar, 225 gram sentetik kannabinoid, 62 gram metamfetamin, iki adet hassas terazi, bir tabanca ve sekiz fişek bulundu. Yakalanan dokuz şüpheli, gözaltına alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

ŞÜPHELİLERİN DURUMU

Adli işlemler sonucunda, M.B., D.A.T., D.T., V.A. ve G.A. isimli beş kişi tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Diğer dört şüpheliden iki tanesi serbest bırakıldı, kalan iki kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.