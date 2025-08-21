Çanakkale’de 5 Bin 236 Hektar Zarar Gördü

ORMAN YANGINLARI KAPSAMINDA ETKİLENEN ALAN

Çanakkale’nin çeşitli bölgelerinde meydana gelen orman yangınları sonucu toplam 5 bin 236 hektar ormanlık alan etkilendi. Yangınların başladığı ilk nokta, Çanakkale merkeze bağlı Sarıcaeli köyü ve Bayramiç ilçesi oldu. 8 Ağustos’ta çıkan yangınlara hem hava hem de karadan yapılan yoğun müdahaleler sayesinde, 9 Ağustos saat 14.30’da yangın tamamen kontrol altına alındı. Bayramiç’e bağlı Saçaklı köyünde yangın nedeniyle çok sayıda ev hasar gördü.

KEPEZ BELDESİNDEKİ DURUM

11 Ağustos tarihinde Kepez beldesinde meydana gelen orman yangını, müdahalelerin ardından 12 Ağustos saat 14.45 civarında kontrol altına alındı. Bu yangın sonucunda Güzelyalı köyünde de bir dizi yerleşim yeri zarar gördü. Yangınların bir diğeri ise Gelibolu ilçesi Tayfur köyünde 16 Ağustos’ta çıkmıştı. Yangının etkisi Eceabat ilçesine kadar ulaştı; tedbir amacıyla 7 köyün boşaltıldığı yangında herhangi bir can veya mal kaybı meydana gelmedi. Yangın, 18 Ağustos tarihinde saat 11.00 sularında kontrol altına alındı.

ZARAR GÖREN ARAZİLER VE GELECEK PLÂNLAR

Çanakkale’deki 8 gün içinde meydana gelen 4 büyük orman yangınında toplam 5 bin 236 hektar ormanlık alan zarar gördü. Özellikle Sarıcaeli köyündeki yangında 617 hektar, Bayramiç ilçesindeki yangında 965 hektar, Kepez beldesindeki yangında 543 hektar ve Gelibolu ilçesindeki yangında ise 3 bin 111 hektar alan etkilendi. Yangın bölgelerinde temizlik işlemlerinin başlatılacağı ve sonrasında altyapı çalışmaları yapılarak yeniden ağaçlandırma işlemlerinin gerçekleştirileceği açıklandı. Ayrıca bölgenin kesinlikle imara açılmayacağı vurgulandı.