Çanakkale’de 5 Şüpheli Tutuklandı

ÇANAKKALE’DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARI

Çanakkale’de uyuşturucu ile mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, 24 Ağustos-2 Eylül tarihleri arasında il merkezi ve çevresindeki ilçelerde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullananlara yönelik 4 ayrı operasyon düzenledi.

OPERASYONLARDA ELE GEÇİRİLENLER

Gerçekleştirilen bu operasyonlarda gözaltına alınan 9 şüphelinin ev ve araçlarında yapılan aramalarda önemli malzemeler ele geçirildi. Yapılan incelemelerde 420 gram esrar, 225 gram sentetik uyuşturucu, 62 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 tabanca ve 8 fişek bulundu.

YARGI SÜRECİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler arasında M.B, D.A.T, D.T, V.A. ve G.A. yer aldı. Bu isimlerden 5’i çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı. Diğer şüphelilerden 2’si serbest bırakılırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi.

