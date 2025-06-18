Çanakkale’de 51 Düzensiz Göçmen Yakalandı

ÇANAKKALE’DE DÜZENSİZ GÖÇMENLERE OPERASYON

Çanakkale açıklarında 14 çocuk ile toplamda 51 düzensiz göçmen ve 2 insan kaçakçılığı şüphelisi yakalanıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Gelibolu ilçesi açıklarında İtalya rotası üzerinde ilerleyen bir yelkenli tekne tespit ediyor.

SAHİL GÜVENLİK EKİPLERİ HAREKETE GEÇİYOR

Olay yerine sevk edilen Sahil Güvenlik “KB-24” ve “KB-62” botlarıyla birlikte İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yelkenlideki 51 göçmeni kıyıya çıkarıyor. Bu göçmenlerin 14’ü çocuk olup, Afganistan, Filistin ve İran uyruklu olarak belirleniyor. Düzensiz göçmenler, ardından Ayvacık Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine teslim ediliyor.

İKİ ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINIYOR

Moldova uyruklu 2 kişi, insan kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alınıyor. Meydana gelen olay, bölgede yasal dışı göçmen trafiğinin önlenmesine yönelik alınan önlemleri gözler önüne seriyor.