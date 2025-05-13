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Çanakkale’de 58 Kaçak Yapı Yıkıldı

KAÇAK YAPILARIN YIKIMI DEVAM EDİYOR

Çanakkale’de nisan ve mayıs aylarında toplam 58 kaçak yapının yıkım işlemi gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliğinden gelen açıklamada, İl Özel İdaresi sorumluluk alanında kaçak yapılaşmayla mücadele çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü ifade ediliyor.

YIKIM YAPILAN BÖLGELER

Yapılan açıklamada, kaçak yapıların yıkım işlemlerinin mart ve nisan aylarında gerçekleştirildiği belirtiliyor. Bu bağlamda, merkezde 1, Ezine’de 1, Lapseki’de 5 ve Ayvacık’ta 51 kaçak yapının yıkıldığı kaydediliyor. Toplamda 58 kaçak yapının yıkımı, sınırların ve imar kurallarının korunması adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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