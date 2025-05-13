Çanakkale’de 58 Yapı Yıkıldı

KAÇAK YAPI YIKIMLARI HIZLANIYOR

Çanakkale’de mart ve nisan aylarında toplam 58 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. Çanakkale Valiliği, il genelinde kaçak yapılaşmaya karşı kararlılıkla sürdürülen mücadelenin devam ettiğini açıkladı. İl Özel İdaresi tarafından yapılan denetimler sonucunda, bu iki aylık dönemde toplam 58 kaçak yapının yıkıldığı belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kaçak yapıların yıkım işlemlerinin ilçe bazındaki detayları paylaşıldı. Mart ve nisan ayında merkez ilçede 1, Ezine’de 1, Lapseki’de 5 ve Ayvacık’ta toplam 51 kaçak yapının yıkımının gerçekleştirildiği açıklandı. Bu yıkımlar, kaçak yapılaşmanın önlenmesi amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.