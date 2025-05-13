Çanakkale’de 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

DOLANDIRICILIK İDDİASIYLA GÖZALTINA ALINAN 6 ŞÜPHELİDEN İKİSİ TUTUKLANDI

Çanakkale’de nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla gözaltına alınan altı şüpheliden iki tanesi tutuklandı. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet sitelerinde ilan vererek kapora dolandırıcılığı yapmaları ve başkalarına ait eşyaları satma girişimlerinde bulunmaları nedeniyle O.Ç, C.Ç, K.U, A.A, İ.Z. ve B.B. isimli şüphelileri yakaladı.

ŞÜPHELİLERİN DOLANDIRICILIK OLAYLARINA KARIŞTIĞI BELİRLENİYOR

Yapılan araştırmalar sonucunda, şüphelilerin toplamda on ayrı dolandırıcılık olayına karıştığı belirlendi. Gözaltına alınan kişiler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden dördü serbest bırakılırken, O.Ç. ve C.Ç. tutuklanarak cezaevine gönderildi.