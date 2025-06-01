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Çanakkale’de 69 yaşındaki kadın düştü

Olay Anında Düşme Durumu

Çanakkale’de, cam silerken dengesini kaybedip 2’nci kattan düşen 69 yaşındaki Vesile Açar, hastanede yaşamını yitirdi. Kaza, dün gece saat 20.30 sıralarında Gelibolu ilçesi Sarmaşıklı mevkisinde gerçekleşti. Emek 1 Sitesi’nde bulunan apartmanın 2’nci katında oturan Vesile Açar, evinin camlarını temizlediği sırada aniden dengesini kaybedip yere düştü.

Yardım Çağrısı ve Müdahale

Olayı gören komşular, hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Vesile Açar’a müdahale etti. Hastaneye kaldırılan Açar, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, düşme olayıyla ilgili detaylı bir inceleme başlattı.

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