Çanakkale’de Alacak Kavgasında 10 Gözaltı

ÇANAKKALE’DE BALYOZLU KAVGA

Çanakkale’de bir otelde meydana gelen balyozlu kavgada gözaltına alınan 10 şüpheliden 8’i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 2’si ise tamamen özgürlüklerine kavuştu. Olay, 11 Mart tarihinde Barbaros Mahallesi’nde yaşandı.

HUSUMET NEDENİYLE KAVGA

İddiaya göre, alacak verecek meselesi yüzünden iki grup arasında bir tartışma çıktı ve bu durum kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga esnasında, Ş.Y. hayati tehlike teşkil etmeyen bir şekilde bıçakla yaralanırken, İ.Y. balyoz darbesi nedeniyle el parmaklarında kırıklar oluştu.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kavga sonrası şüpheli olan kişiler B.E, Y.E, Ş.Y, İ.C.Y, İ.Y, S.Ş, Y.K, L.E, O.Y. ve T.C’yi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. L.E. ve T.C. serbest kalırken, diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla özgürlüklerine kavuştu.