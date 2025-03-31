Çanakkale’de Araç Kazasında 6 Kişi Yaralandı

KAZA DETAYLARI

Çanakkale’de meydana gelen bir kaza sonucunda yoldan çıkarak yan yatan araçta 6 kişi yaralanıyor. Olay, saat 19.00 sularında Eceabat-Gelibolu karayolunda gerçekleşti. Eceabat yönünden Gelibolu istikametine ilerleyen Tayfur Özkan yönetimindeki 17 PH 070 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak yan yattı.

YARALILARIN DURUMU

Kazanın ardından otomobil sürücüsü Tayfur Özkan ile birlikte yolcular Hande Özkan, Yusufcan Çimen, Arda Çimen, Eyüphan Söyler ve Nevzat Efe Ülkü hafif yaralar alıyor. Çevredeki diğer sürücüler, kazayı görerek durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye ulaştırıldı.

POLİS İNCELEMESİ

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, kazanın sebebini belirlemek için incelemeleri sürdürüyor.