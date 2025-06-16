Çanakkale’de Araçlar Çarpıştı, İki Ölü

TRAFAFİK KAZASI CAN ALDI

Çanakkale’de gerçekleşen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucunda 2 kişi yaşamını yitirdi. Kaza, saat 09.00 sıralarında Ezine ilçesine bağlı Aladağ köyü yakınlarında gerçekleşti. Ezine’den Geyikli yönüne seyir eden Şaban Yılmaz’ın kullandığı 17 AGU 684 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Erol Uysal’ın yönetimindeki 17 EY 439 plakalı araçla çarpıştı.

GÖRGÜ TANIKLARI YARDIM ETTİ

Kaza sonrasında çevredeki diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, 17 EY 439 plakalı aracın sürücüsü Erol Uysal (46) ile annesi Hatice Uysal’ın hayatlarını kaybettiğini belirledi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekipleri olay yerinde inceleme gerçekleştirdi. Erol Uysal ve Hatice Uysal’ın cenazeleri Ezine Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.