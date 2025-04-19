Çanakkale’de Asker Arkadaşları Buluşuyorlar

ASKERLİKTE KURULAN DOSTLUKLAR OLAĞANÜSTÜ BİR BAĞLILIK YARATIYOR

Çanakkale’nin Ezine ilçesindeki Jandarma Er Eğitim Alayı’nda 18 ay askerlik yapan er ve erbaşlar, 40 yıldır hatıralarını birlikte yaşatıyor. Komutanlarının da destek verdiği bu askerler, dostluklarını geleneksel olarak düzenledikleri buluşmalarla pekiştiriyor. Çanakkale’de askeri görevleri sırasında tanışıp aynı koğuşta kalan bu asker arkadaşları, yıllardır süregelen anılarını paylaşıyor.

BULUŞMALAR HER YIL SÜRDÜRÜLÜYOR

Jandarma Er Eğitim Alayı 2’nci Tabur 6’ncı Bölük’te 18 ay askerlik yapan arkadaşlar, yıllar geçse de dostluklarını sürdürüyor. Her yıl farklı yerlerde bir araya gelen bölük arkadaşları, askerlik yaptıkları koğuşta yeniden buluşup yemek yediğini İHA muhabirine anlattı. Hem Çanakkale’de, hem başka şehirlerde gerçekleştirdikleri bu buluşmalar, dostluk bağlarını daha da güçlendiriyor. Çoğunlukla iletişim kurarak birbirleriyle bağlantılarını koruduklarını vurgulayan askerler, “Öz kardeşlerimi görsem bu kadar mutlu olurum” diyerek duygularını paylaşıyor.

HATIRALAR HER ZAMAN CANLI TUTULUYOR

Düzenledikleri buluşmalar vesilesiyle anılarını sürekli taze tutan Aşur İncel, “Bu sene de etkinlik düzenledik. 42-43 yıl önce beraber yemek yediğimiz arkadaşlarımla bir araya geliyoruz. Bugüne kadar 12 yıl boyunca 6-7 kez Ankara’da, 3 kez Çanakkale’de, 1 kez İstanbul’da toplandık. Her sene bir araya gelme çabamız sürüyor” diye konuştu. Arkadaşlarının sayısının yıllar geçtikçe arttığını belirten Mehmet Yaşar ise “70 kişiyle sürekli irtibat halindeyiz. En güzel hatıralar askerde yaşanıyor” dedi.

UZAĞI AŞAN DOSTLUKLAR VE ANILAR

Kadir Namal, mesafe fark etmeksizin bu dostlukların önemi üzerine dikkat çekti. “Askerlikte beraber yaşadığımız anılar hala bizimle yaşıyor. Çanakkale’deki yemekhanede tekrar aynı yemekleri yiyoruz. 40 sene önce yaşadıklarımızı 60 yaşında da yaşıyoruz” ifadelerini kullanan Namal, tüm dostlarının hayatındaki önemli anlarda yanlarında olduklarını belirtti. Bu buluşmalar, zamanla pekişen dostlukların ve hatıraların bu denli canlı kalmasının en önemli nedenlerinden biri oluyor.