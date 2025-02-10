Çanakkale’de Av Kazasında Genç Hayatını Kaybetti

OLAYIN MEYDANA GELDİĞİ ZAMAN VE YER

Dün saat 22.00 sularında Biga ilçesine bağlı Elmalı köyünde bir olay yaşandı. Sezgin Yeşil ve arkadaşı N.A. köy çevresinde domuz avına gitmişti.

TÜFEĞİN ATEŞ ALMASI VE YARALANMA

Dönüş yolunda, N.A.’nın otomobilden inmek istemesi sonucu henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü tüfeği ateş aldı. Bu olay sonucunda Sezgin Yeşil ağır şeklide yaralandı.

N.A., durumu jandarma ve sağlık ekiplerine iletti. Yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri yönlendirildi. Sezgin Yeşil, ambulansla hastaneye kaldırıldı ancak burada doktorların tüm çabasına karşın kurtulamıyor.

GÖZALTINA ALINAN ŞAHIS

Jandarma, olay sonrasında N.A.’yı ‘Taksirle öldürme’ suçlamasıyla gözaltına aldı.