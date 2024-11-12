“Çanakkale’de Av Sezonu Bereket Getirdi”

BALIK SEZONU BAŞLADI

Çanakkale’de av sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlar çeşit çeşit balıkla dolmaya başladı. Lüfer, “denizlerin prensi” olarak, kilosu 1200 liradan satışa sunuldu. Palamudun tanesi ise 150 liradan alıcı buluyor. 15 Nisan’da başlayan av yasağı, 1 Eylül itibarıyla sona erdi ve 2024-2025 su ürünleri av sezonu açıldı. “Vira Bismillah” diyerek denize açılan balıkçılar, gırgır tekneleri ile avlanmaya başladı. Çanakkale’de denizlerdeki av sezonunun başlaması, vatandaşların balıklara olan ilgisini artırdı ve tezgahlarda lüfer gibi zengin türler yerini aldı.

PALAMUT VE LÜFER FİYATLARI

Balıkhane esnafı Hasan Doğuş Tunç, bu sezon balık çeşitlerinin bolluğuna dikkat çekti. “Bu sene av sezonumuz bereketli geçti. Palamut bu sene boldu. Vatandaşın, tezgahtaki balıkçı ve denizcinin yüzünü güldürdü. Palamutta fiyatlar 70 liradan başladı. Balıkların boyu küçüktü. Sonrasında balıklar kilograma ulaştı. 1 kilo 200 gram, 1 kilo 300 gram şu anda 150 lira. Zaman zaman havalardan dolayı palamudun fiyatı 175 liraya kadar çıktı. Ama şu anda palamut 150 liradan satılıyor” şeklinde konuştu.

LÜFERİN GELİŞİ VE GÖRÜNÜMÜ

Lüfer sezonunun bu sene geç başladığını dile getiren Tunç, “Geçen sene bol lüfer olmuştu. Bu sene lüfer biraz geç kaldı. Lüfer daha yeni yeni yüzünü gösteriyor. Fiyat biraz yüksek ama önümüzdeki günlerde bol olur mu, çok aşırı bir bolluk beklenmese de fiyatta biraz düşüş bekliyoruz. Boğazda da lüfer var. Tezgahımızda da lüfer var. Şu anda lüfer 1000 lira ile 1200 lira arası balığına göre satışı değişmektedir. Bunun yanında çinekop, sarıkanat yüzünü gösterdi. Çinekop 300 ile 400 lira arasında balığına göre satılıyor. Sarıkanat 500 ile 600 lira arasında satılıyor” diyerek son durumu aktardı.