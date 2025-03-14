Çanakkale’de Balyozlu Kavgada 10 Gözaltı

Olayın Detayları

Çanakkale’deki bir otelde meydana gelen balyozlu kavgaya karışan 10 kişi, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kavga sırasında yaralanan şüphelilerden biri, bıçakla yaralanırken hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi. Olay, 11 Mart tarihinde Barbaros Mahallesi’nde gerçekleşti. İddialara göre, alacak verecek meselesi nedeniyle husumet bulunan iki grup arasında bir otelde tartışma başladı ve kavgaya dönüştü.

Yaralanmalar ve Gözaltılar

Kavga esnasında Ş.Y. bıçakla yaralanırken, İ.Y. ise balyoz darbesi sonucu el parmaklarını kırdı. İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışma neticesinde, olayla ilişkilendirilen B.E., Y.E., Ş.Y., İ.C.Y., İ.Y., S.Ş., Y.K., L.E., O.Y. ve T.C. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramalarında ise balyoz ve üç silah ele geçirildi.

Adliyeye Sevk Süreci

Gözaltına alınan 10 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Olay, geniş bir güvenlik önlemi altında yürütülen soruşturma kapsamında devam ediyor.