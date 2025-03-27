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Çanakkale’de Bayram Öncesi Gıda Denetimleri Yoğunlaştı

DENETİM TİTİZLİĞİ ARTIYOR

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, Ramazan Bayramı öncesinde artan gıda satışları dolayısıyla denetimlerini artırmış durumda. Tarım ve Orman Bakanlığının yönlendirmeleri doğrultusunda, gıda üretim ve satış yerlerinde, özellikle şeker, şekerli ürünler ve unlu mamuller üzerinde kontroller düzenli olarak devam ediyor.

GIDA GÜVENLİĞİNE VURGU

Denetimlerde, gıda ürünlerinin ve hammaddelerinin son tüketim tarihleri, saklama koşulları ve etiket bilgilerinin mevzuata uygunluğu dikkatlice inceleniyor. Yapılan bu çalışmalar, vatandaşların sağlığını korumak ve piyasaya güvenilir olmayan ürünlerin sürülmesini engellemek hedefiyle gerçekleştiriliyor. Bayram boyunca denetimlerin devam edeceği belirtiliyor.

TÜKETİCİLERDEN DESTEK BEKLENİYOR

Tüketicilerin, gıda alışverişi sırasında karşılaştıkları olumsuz durumları veya şikayetlerini Alo 174 Gıda Hattı’na bildirmelerinin, denetimlerin etkinliği açısından oldukça önemli olduğu vurgulanıyor. Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, halkın sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşması için çalışmalarını kararlılıkla sürdürdüğünü ifade ediyor.

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