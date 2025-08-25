Çanakkale’de Bisiklet Kazası Sonucu Ceza

KAZADA HAYATINI KAYBEDEN ÖĞRENCİ İÇİN HAPİS CEZASI VERİLDİ

Çanakkale’de bisiklet turuna çıkarken bir kamyonetin çarptığı 23 yaşındaki üniversite öğrencisinin hayatını kaybetmesiyle ilgili davada, kamyonet sürücüsü 4 yıl 2 ay hapis cezası aldı. Mahkeme, cezanın verilmesindeki gerekçelerde; suçun işlendiği zaman ve yer, failin taksire dayalı kusurunun ağırlığı ile genç kızın ölüm şekli gibi unsurları dikkate aldı.

KAZANIN AYRINTILARI VE MAHKEME SÜRECİ

Olay, 28 Nisan günü saat 19.00 sıralarında Kocadere köyü yakınlarında yaşandı. Sezai Çekiç (56) yönetimindeki kamyonet, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğrencisi Zeliha Güneş’in (23) bisikletine çarptı. Çevredeki insanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine ambulans sevk edildi ve Güneş, Eceabat Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, fakat kurtarılamadı. Olaydan sonra Sezai Çekiç jandarma tarafından gözaltına alınarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hakkında ‘taksirle ölüme neden olma’ suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

DAVA SONUCU VE GEREKÇELER

Davanın karar duruşmasına hayatını kaybeden Zeliha Güneş’in ailesi katıldı. Tanıkların dinlenmesinin ardından sanık Sezai Çekiç, ‘taksirle bir insanın ölümüne neden olma’ suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme, sanığın sürecindeki davranışları ve cezanın geleceğe olabilecek etkileri göz önüne alarak cezayı, TCK’nın 61-1 maddesi uyarınca 1-6 oranında indirerek 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesine karar verdi. Ayrıca, sürücü belgesinin cezasının infazından sonra 1 yıl süreyle geri alınmasına hükmedildi. Mahkeme gerekçesinde, bilirkişi raporları ve Adli Tıp Kurumu raporlarına dayanarak Sezai Çekiç’in kazanın oluşmasındaki asli ve tam kusurunu vurguladı. Gerekçede, Zeliha Güneş’in herhangi bir kusuru olmadığını belirtti. Tüm bulgular ve deliller ışığında, TCK’nın 85/1 maddesi gereğince sanığın cezalandırılmasına karar verildi.