Çanakkale’de Bot Patladı, 1 Kişi Öldü

SAĞLIK BOTUNDAKİ PATLAMA

Çanakkale’nin Kumkale mevkiinde bulunan bir sağlık botunda meydana gelen patlamada bir sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı tarafından aktarıldı. Açıklamada, “Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

OLAYIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamadan dolayı bir sağlık personelinin hayatını kaybetmesi, olayın ciddiyetini ortaya koyuyor. Yaşanan bu trajik olay, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından önemli bir konuyu gündeme getiriyor. Olayla ilgili yürütülen adli ve idari soruşturma, olayın nedenlerini araştırmak için başlatıldı. Yaralı vatandaşın tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.