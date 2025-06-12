Gündem

Çanakkale’de Bot Patladı, 1 Kişi Öldü

canakkale-de-bot-patladi-1-kisi-oldu

SAĞLIK BOTUNDAKİ PATLAMA

Çanakkale’nin Kumkale mevkiinde bulunan bir sağlık botunda meydana gelen patlamada bir sağlık çalışanı yaşamını yitirdi. Olayla ilgili bilgiler Sağlık Bakanlığı tarafından aktarıldı. Açıklamada, “Çanakkale Merkez Kumkale mevkiinde Sağlık-1 Botu’nda patlama meydana gelmiştir. Olayda maalesef 1 sağlık personelimiz hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 1 vatandaşımızın tedavisi hastanemizde devam etmektedir. Hadiseye ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır” denildi.

OLAYIN ARDINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Patlamadan dolayı bir sağlık personelinin hayatını kaybetmesi, olayın ciddiyetini ortaya koyuyor. Yaşanan bu trajik olay, sağlık hizmetlerinin sağlanması açısından önemli bir konuyu gündeme getiriyor. Olayla ilgili yürütülen adli ve idari soruşturma, olayın nedenlerini araştırmak için başlatıldı. Yaralı vatandaşın tedavisinin sürdüğü belirtiliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Mhrs’de Kadın Randevu Ayrımı Kaldırıldı

Ankara Tabip Odası, kamuoyu tepkileri sonrası Merkezi Hekim Randevu Sistemi'nde bulunan "evli/evli olmayan" ayrımını sona erdirdiğini açıkladı.
Dünya

BİrLeŞmİŞ mİlLetLeR (Bm) GeNel KuRuLu’Nda GazZe TaSaRı KaBuL EdILdI

BM Genel Kurulu, Gazze'de acil ateşkes ve insani yardımlar için sınırların açılmasını talep eden tasarıyı 149 oyla kabul etti, yalnızca 12 ülke karşı çıktı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.