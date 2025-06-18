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Çanakkale’de Bot Patladı, Semih Çetin Öldü

OLAYIN DETAYLARI BELİRGİZ

Çanakkale’de Sağlık-1 Botu’nda yaşanan patlamada ağır yaralanan 23 yaşındaki Semih Çetin, hayatını kaybetti. Olay, 12 Haziran günü saat 18.15 sıralarında Kumkale köyündeki Kumkale Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi. Patlama, belirlenemeyen sebeplerden ötürü gerçekleşti.

PATLAMADA BİR CAN KAYBI, BİR AĞIR YARALI

Sağlık personeli 34 yaşındaki Ahmet Seçkin, patlama sonucu hayatını kaybetti. O sırada babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin ise ağır yaralandı. Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi’nde tedavi gören Çetin, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamıyor.

ÇETİN İÇİN CENAZE TÖRENİ DÜZENLENECEK

Semih Çetin’in cenaze töreninin yarın Kumkale köyünde gerçekleştirileceği bilgisi verildi.

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