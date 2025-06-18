Çanakkale’de Bot Patladı, Semih Hayatını Kaybetti

SAĞLIK-1 BOTUNDAKİ PATLAMA HENÜZ ARAŞTIRILMAKTA

Çanakkale’de Sağlık-1 Botu’nda gerçekleşen patlama sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 23 yaşındaki Semih Çetin, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bu trajik olay, 12 Haziran günü saat 18.15 civarında Çanakkale Merkez Kumkale bölgesindeki Kumkale Balıkçı Barınağı’nda meydana geldi.

PATLAMADA BİR SAĞLIK PERSONELİ HAYATINI KAYBETTİ

Patlama anında sağlık personeli Ahmet Seçkin’in hayatını kaybetmesi göz önünde bulundurulduğunda, olayın ciddiyeti daha da artıyor. Babasına ait balıkçı teknesinin pervanesini değiştirmek için barınağa gelen kahvehane işletmecisi Semih Çetin ise ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınan Semih Çetin, tüm müdahalelere rağmen hayata döndürülemedi. Cenazesinin yarın Kumkale köyünde düzenlenecek törenle kaldırılacağı bilgisi alındı.