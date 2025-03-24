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Çanakkale’de Bulunan Top Mermisi İmha Edildi

ÇANAKKALE’DE MEZARLIKTA BULUNAN TOP MERMİSİ İMHA EDİLDİ

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde gerçekleştirilen mezarlık kazısı sırasında, Çanakkale Savaşları’na ait bir top mermisi bulundu. Ocaklı Köyü’nde yapılan mezar kazısı çalışmasında yer altından çıkarılan patlamamış mermi, köylüler tarafından jandarmaya bildirildi.

JANDARMA GÜVENLİK TEDBİRLERİ ALDI

Olay yerine gelen jandarma ekipleri, top mermisinin incelemesini gerçekleştirdi. Yapılan tespitlerin ardından, top mermisinin gerçekten Çanakkale Savaşları’ndan kalma olduğu belirlendi. Jandarma, bölgede geniş güvenlik önlemleri alarak, çevredekilerin güvenliğini sağladı.

BOMBA İMHA UZMANLARI KONTROLLÜ İMHA YAPTI

Olayın ardından, uzman bomba imha ekipleri top mermisini, kontrollü bir şekilde imha etti. Bu çalışma, bölgedeki güvenlik tedbirlerini artırarak, olası bir tehlikeyi ortadan kaldırdı.

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