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Çanakkale’de Bungalov Yangın Çıktı

YILDIRIM DÜŞMESİYLA BUNGALOV YANGINI

Çanakkale’de meydana gelen olayda bir bungalov yıldırım düşmesi nedeniyle tamamen yandı. Cep telefonuyla çekilen görüntülerde bungalovun kullanılamaz hale geldiği görülüyor. Yangın, gece saat 01.30 sularında Gelibolu ilçesinin Bolayır köyü yakınlarında oluştu. Yıldırım düşmesi sonucu alev alan bungalov için çevredekiler durumu itfaiye ekiplerine bildiriyor.

İTFAYE EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürüyor. Yangın esnasında herhangi bir yaralanma olmuyor, ancak bungalov tamamen kullanılamaz hale geliyor. Yangınla ilgili başlatılan inceleme devam ediyor.

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