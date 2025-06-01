Çanakkale’de Cam Silerken Düşüp Vefat Etti

OLAYIN DETAYLARI

Çanakkale’de yaşanan trajik bir olayda, 69 yaşındaki Vesile Açar, cam silerken 2’nci kattan düşerek hastanede hayatını kaybetti. Meydana gelen olay, Gelibolu ilçesi Sarmaşıklı mevkiinde dün gece saat 20.30 sıralarında gerçekleşti.

GÖRGÜ TANIKLARININ BİLGİLERİ

Emek 1 Sitesi’nde ikamet eden Vesile Açar, evinde camlarını temizlerken dengesini kaybederek yere düştü. Olayı gören komşuları hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Sağlık ekipleri hızla olay yerine ulaşarak Açar’a müdahale etti. Ancak, hastaneye kaldırılan Vesile Açar, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili olarak inceleme başlattı.