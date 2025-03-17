Çanakkale’de Camiden Halı Çalanlar Tutuklandı

ÇANAKKALE’DE HIRSIZLIK OLAYI

Çanakkale’de bir camiden 6 parça tarihi halıyı çalan 2 şüpheli yakalanarak tutuklandı. Yaklaşık 100 yıllık halıları poşet içinde sırtlayarak giden şüphelilerin, caminin güvenlik kameralarına yansıdığı belirlendi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin cami kapısı önünde gözcülük yaptığı ve hırsızlık gerçekleştikten sonra kapıyı kapattığı gözlemleniyor. Diğer şüphelinin ise cami içinden halıları alıp götürdüğü anlar kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ VE İFADELER

Hırsızlık olayı, 15 Mart’ta sabah saat 07.18’de Çan ilçesindeki Bostandere köyünün caminde gerçekleşti. İddialara göre, camiye gelen iki şahıs, 100 yıllık 6 parça tarihi halıyı poşetler içine koyarak alıp gitti. Camii yetkilileri, durumu hemen Çan ilçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine bildirdi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması amacıyla hızlı bir çalışma yürütmeye başladı.

ŞÜPHELİLER YAKALANDI VE TUTUKLANDI

Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları sonucunda şüpheliler A.Y. ve M.G. gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından, adliyeye sevk edilen bu iki şahıs, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı. Ayrıca, çalınan tarihi halılar, jandarma ekipleri tarafından Bostandere köyü Muhtarı Mehmet Taş’a teslim edildi.

HIRSIZLIK ANININ KAYDEDİLMESİ

Bostandere köyündeki camide yaşanan hırsızlık olayı, caminin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, şüphelilerden birinin halıları poşet içinde sırtlayarak götürmesi, diğerinin ise cami kapısı önünde gözcülük yapıp, hırsızlık sonrası kapıyı kapatması dikkat çekti.