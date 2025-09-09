Çanakkale’de Çatı Ustası Hayatını Kaybetti

ÇATI TAMİRİ SIRASINDA KALP KRİZİ GEÇİRDİ

Çanakkale’nin Çan ilçesinde yer alan 5 katlı bir binanın çatısını onarmakla görevli olan usta, kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi. Alınan bilgilere göre, Şehit Mustafa Kaya Caddesi üzerindeki binanın çatısında çalışan Erdin Erol (57), aniden fenalaşarak kalp krizi geçirdi.

SAĞLIK EKİPLERİ OLAY YERİNDEYDİ

Ustanın kötü durumda olduğunu gören bir yurttaş, durumu hemen sağlık ekiplerine iletti. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Sağlık görevlileri, kalp krizi geçiren Erdin Erol’a çatıda ilk müdahaleyi yaptı. Sonrasında, itfaiye ekipleri ustayı çatıdan indirerek Çan Devlet Hastanesine taşıdı. Maalesef, yapılan tüm müdahalelere rağmen Erol hayata döndürülemedi.