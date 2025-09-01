Çanakkale’de Çelenk Töreni Yapıldı

ÇANAKKALE’DE ADLİ YIL AÇILIŞI TÖRENİ

Çanakkale, 2025-2026 adli yılı açılışı dolayısıyla bir çelenk törenine ev sahipliği yaptı. Tören, Cumhuriyet Meydanı’nda gerçekleştirildi. Burada, Çanakkale Baro Başkanı Avukat Ardahan Dikme, Atatürk büstüne çelenk sundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden törende, birçok avukat ve savcı da yer aldı.

AVUKATLARIN ONURU VE ADALET VURGUSU

Törende konuşan Çanakkale Baro Başkanı Avukat Ardahan Dikme, “Yola çıkarken hiçbir meslektaşım yalnız ve savunmasız kalmayacak demiştim bu sözümün sonuna kadar arkasındayım,” dedi. Ayrıca, “Alnımızın teriyle, cübbemizin şerefiyle, mesleğimizin onuruyla adalet aradığımız, avukatların başta yargı camiası ve kolluk olmak üzere bütün kurumlar nezdinde gerekli saygıyı gördüğü adil bir yıl olmasını diliyorum,” şeklinde ekledi. Dikme, Türk avukatlarının önemine de değinerek, “Atatürk ilke ve devrimlerinin, Cumhuriyet değerlerinin yılmaz bekçileriyiz. Başta Çanakkale avukatlarımız olmak üzere Türkiye’de sayısı 200 bine yaklaşmış olan birbirinden kıymetli bütün avukatlarımızın, hakim ve savcılarımızın, adliye çalışanlarımızın, kolluk görevlilerimizin yeni adli yılının hayırlı olmasını diliyorum,” sözleriyle konuşmasını tamamladı.