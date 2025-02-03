Çanakkale’de Dehşet: Başı Gövdeden Ayrılan Ceset Bulundu

İSMAİL D.’NİN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Çanakkale’de 60 yaşındaki İsmail D.’nin evinde başı gövdesinden ayrılmış halde cansız bedeni bulundu. Jandarma, İsmail D.’nin oğlunun yanına gittiği bilgisine ulaştıktan sonra, eşi 56 yaşındaki Erebiş D.’yi gözaltına aldı. Yenice ilçesine bağlı Akçakoyun köyünde yaşayan İsmail D.’den son 3 gündür hiçbir haber alınamıyordu. Arkadaşları, durumu İsmail D.’nin kardeşine bildirdi. Bunun ardından, saat 10.00 sularında eve giden kardeşi, İsmail D.’nin başsız gövdesiyle karşılaştı.

OLAY YERİNE JANDARMA SEVK EDİLDİ

İhbarın ardından jandarma olay yerine ulaştı. Yapılan incelemelerde, İsmail D.’nin başı evde bulunan çöp kovasında bulundu. İsmail D.’nin cansız bedeni, savcı ve jandarma ekiplerinin olay yerindeki araştırmalarının sona ermesinin ardından Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, İsmail D.’nin 3 gün önce Çan’daki oğlunun yanına gittiği bilgisini alarak, eşi Erebiş D.’yi gözaltına aldı. Erebiş D.’nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.