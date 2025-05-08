Çanakkale’de Deprem Tatbikatı Gerçekleşti

DEPREM TATBİKATI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Çanakkale’de olası bir deprem senaryosu doğrultusunda tatbikat yapıldı. Çanakkale Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından düzenlenen tatbikat, Merkez ve Lapseki ilçelerini kapsıyor. Senaryoya göre, 8 Mayıs Perşembe günü saat 9.30’da Mareşal Fevzi Çakmak Köyü merkezli 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiği düşünüldü.

ENKAZ ÇALIŞMALARI VE ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ

Tatbikat sırasında belirlenen alanlarda 6 farklı enkaz çalışması, yangın senaryoları, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehdit senaryoları canlandırıldı. Özellikle Kemalpaşa Mahallesi Lise Caddesi’nde yer alan bir bina deprem sonrası hasar almış bir durumdaymış gibi inşa edilerek arama-kurtarma çalışmaları yapıldı. Acil durum için alana ambulans, UMKE, AFAD, Çanakkale İl Özel İdaresi Arama Kurtarma ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri yönlendirildi.

SENARYO DAHİLİNDE HAREKET PLANI

UMKE ekipleri, hızlı bir şekilde sahra hastanesi kurulumunu gerçekleştirerek acil sağlık hizmetlerini sunmaya başladı. Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü öğrencileri, depremzede rolleriyle tatbikata katılarak senaryonun bir parçası oldular. İlk olarak göz ile yapılan aramalarda sonuç alınamayınca ekipler, ses ile arama yöntemine geçti. Ses ile arama esnasında bina içinden bir depremzede kurtarılmış olup, UMKE ekiplerince hastaneye sevk edildi.

Kent genelinde 9 farklı noktada planlanan tatbikat, Çanakkale Merkez ve Lapseki ilçelerinde çeşitli uygulamalarla devam edecek.