Çanakkale’de Deprem Tatbikatı Yapıldı

DEPREM TATBİKATI GERÇEĞİ ARATMADI

Çanakkale’nin Merkez ve Lapseki ilçelerinde düzenlenen deprem tatbikatı gerçeği aratmadı. Çanakkale Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde gerçekleştirilen tatbikatta, 8 Mayıs Perşembe günü saat 09.30’da Merkez ilçeye bağlı Mareşal Fevzi Çakmak köyü merkezli 6,5 büyüklüğünde bir deprem senaryosu canlandırıldı. Hissedilme alanı Çanakkale Merkez ve Lapseki ilçeleri olarak belirlenen tatbikat çerçevesinde 6 farklı enkaz çalışması, yangın, kimyasal, biyolojik, radyolojik ve nükleer tehditler (KBRN) ile tahliye senaryoları gerçekleştirildi.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI YAPILDI

Tatbikatta, Çanakkale Merkez ilçesi Kemalpaşa Mahallesi Lise Caddesi’nde senaryoya uygun olarak bir bina hasar almış duruma getirilerek arama kurtarma çalışmaları yapıldı. Deprem sonrası hasar gören bina ve çevresindeki çalışmalara ambulans, UMKE, AFAD, Çanakkale İl Özel İdaresi Arama Kurtarma (ÇÖZAK) ekipleri ve İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Çevik Kuvvet ekipleri yönlendirildi. UMKE ekipleri, alana geldiklerinde ‘sahra hastanesi’ kurulumunu sağladı.

DEPREMZEDE CANLANDIRMALARI YAPILDI

Ayrıca, Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (AYAY) öğrencileri, depremzede canlandırmalarını yaparak tatbikata katkı sağladı. Senaryoda, ilk olarak göz ile arama gerçekleştiren ekipler, ardından sesle arama yöntemine geçerek ses çıkartan ekipmanları kapatarak çevredekilerden sessiz olmalarını istedi. Ses ile arama sırasında, bina içinden bir depremzede fark edilerek kurtarıldı. UMKE ekipleri tarafından binadan çıkarılan depremzede, ambulansla hastaneye sevk edildi.

KENTİN FARKLI BÖLGELERİNDE DEVAM EDECEK

Tatbikat, Çanakkale Merkez ve Lapseki ilçelerinin 9 farklı noktasında çeşitli çalışmalarla devam edecek. Bu tür tatbikatlar, doğal afetlere karşı hazırlığı güçlendirmek ve acil durum yönetimini test etmek açısından büyük önem taşıyor.